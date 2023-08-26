Экс-разведчик США Риттер: Киев потеряет Купянск и Харьков
Неспособность ВСУ продолжать держать оборону, не говоря о наступлении, станет причиной того, что Купянск и Харьков будут освобождены от киевского режима.
"Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков", - заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик подчеркнул, что ВСУ неизбежно потерпят поражение, и киевским войскам вряд ли удастся перехватить инициативу. И данный исход не зависит от того, сколько еще военной техники отправит на Украину коллективный Запад, пишет РЕН ТВ.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в условиях тотальной и принудительной мобилизации ВСУ мобилизуют на фронт пожилых и тяжелобольных людей.