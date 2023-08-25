Командующий ВСУ назвал напряженной ситуацию на востоке Украины

"Обстановка на восточном направлении остается напряженной. <...>. В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны", - приводит его слова пресс-служба Сухопутных войск ВСУ на странице в Facebook (запрещен в России , принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В последние дни в украинских СМИ появилась информация о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать резервы с юга на восток страны, поскольку ситуация на купянском и артемовском направлениях грозит прорывом фронта. Между тем газета The New York Times написала, что США и их союзники называют одной из причин провала украинского контрнаступления слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном - южном - направлении. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не может перебросить основные силы на южное направление, так как это грозит потерей территорий на востоке.