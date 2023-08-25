Судно «Евгений Горигледжан» войдет в состав флота в августе

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Евгений Горигледжан» проекта 02670, построенное на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» для Министерства обороны России, могут передать заказчику 30 августа. Об этом источник, близкий к российскому военному ведомству, сообщил ТАСС.

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«Торжественная церемония подъема флага на судне, построенном для Главного управления глубоководных исследований Минобороны, запланирована на 30 августа», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что точная дата может меняться. Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

ОИС «Евгений Горигледжан» создали в результате переоборудования спасательного буксирного судна МБ-305. Судно предназначено для проведения экологического мониторинга морской среды, подводно-технических работ, океанографической съемки придонного слоя и оказания помощи силам поиска и спасения на море. ОИС может поднимать на борт подводные и спасательные аппараты.

В апреле источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что Россия планирует заложить на Зеленодольском судостроительном заводе пару средних разведывательных кораблей проекта 03182Р, которые также называют научно-исследовательскими судами.