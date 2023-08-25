Российский военный назвал слабое место истребителей F-16

Западные истребители F-16, которые готовятся к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеют большую отражающую поверхность. Такое слабое место самолетов в беседе с «Лентой.ру» назвал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов .

«С точки зрения наблюдения F-16 — это вполне заметная цель. У них неплохие маневренные характеристики, позволяющие совершать противоракетные маневры. Но то, что в свое время F-16I Sufa, который стоит на вооружении израильской армии, был сбит ракетой сирийского комплекса С-200, говорит о том, что даже такая старая плохоманеврирующая ракета в состоянии подбить подобного рода самолет», — заявил Кнутов.