Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что темпы наступления ВС Украины идут медленнее, чем предполагали «его организаторы». Об этом сообщает Al-Mamlaka.

«Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны — это разница между войной на бумаге и войной настоящей», — сказал Милли.

Он также согласился с тем, что США поставили Украине вооружения позже, чем было нужно.

Кроме того, председатель комитета отметил, что вопрос поставки истребителей F-16 Украине может решиться в скором будущем.