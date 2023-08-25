Назван срок подготовки украинских летчиков F-16

Подготовка украинских летчиков американских истребителей F-16 займет шесть-восемь месяцев. Такие сроки назвала врио министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет ТАСС.

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Таким образом, первая группа пилотов, которая уже начала осваивать самолеты в августе 2023 года, будет готова к февралю 2024 года. Ранее анонсировалось завершение обучения к лету 2024 года.

«Украинцы до сих пор нас приятно удивляли», — сказала Оллонгрен.

Они высокомотивированы и хорошо подготовлены технически, отметила она, добавив, что обычно на подготовку летчиков уходит больше времени.

Также Оллонгрен надеется, что Украина получит истребители от Нидерландов «в течение следующего года». Она отметила, что еще надо подготовить всю нужную инфраструктуру, вооружения и запчасти.

При этом министр обороны так и не назвала точное количество истребителей F-16, которые получит Украина. Сейчас Нидерланды располагают 42 самолетами, эксплуатируется 24 из них, еще несколько нужны для обучения.

«Этот вопрос нам еще только предстоит решить», — резюмировала она.