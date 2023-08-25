На Украине раскрыли схему уклонения от армии с участием футболистов

Игроков ивано-франковского футбольного клуба «Прикарпатье» фиктивно зачислили в ряды сотрудников военкоматов, чтобы освободить их от мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По информации следователей, благодаря фиктивному устройству «новобранцы» смогли не проходить военную службу и получали от государства денежное и материальное обеспечение. Правоохранители провели около 30 обысков в городских военкоматах и врачебных комиссиях.

По данным украинских СМИ, ряд игроков «Прикарпатья» являются родственниками мэра Ивана-Франковска Руслана Марцинкива.

Напомним, что сейчас на Украине продолжает действовать военное положение. Выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу запрещен. Исключение сделано для депутатов, министров и сотрудников дипломатических ведомств, которые выезжают из страны по служебной необходимости.