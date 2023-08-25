Польша подписала офсетные контракты на закупку вооружения, в том числе Patriot на $250 млн

Власти Польши согласовали офсетные контракты на закупку оружия, включая зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot на сумму порядка $250 млн. Об этом заявил глава польского министерства национальной обороны Мариуш Блащак, чьи слова слова приводит РИА Новости.

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Он отметил, что опыт боевых действий на Украине свидетельствует о том, что противовоздушная (ПВО) и противоракетная оборона (ПРО) крайне важны.

«Я рад, что мы можем финализировать офсетные соглашения <...> относительно получения батарей системы Patriot», — отметил министр.

Блащак рассказал, что подписал 13 офсетных контрактов (долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства. — «Газета.Ru») на сумму миллиард злотых (около $250 млн).

По его словам, согласно обязательствам, польская оборонная промышленность примет участие в производстве систем ПРО Patriot, в том числе, республика будет участвовать в создании радаров, топлива для ракет Himars американского производства, а также проводить техническое обслуживание самолетов F-16 и C-130.