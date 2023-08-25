Военно-морской флот России нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ

Военно-морской флот (ВМФ) России нанес ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, объект был успешно поражен российскими войсками.

«Цель удара достигнута», — констатировал Конашенков.

Накануне ведомство сообщало о ночном ударе по российских войск по центру принятия решений на территории Украины. Объект ВСУ был поражен высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования. Минобороны также показало кадры атаки.