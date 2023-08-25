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Военно-морской флот России нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ

Военно-морской флот (ВМФ) России нанес ночной удар высокоточным оружием большой дальности по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военно-морской флот России нанес удар по объекту портовой инфраструктуры ВСУ
© РИА Новости

По его словам, объект был успешно поражен российскими войсками.

«Цель удара достигнута», — констатировал Конашенков.

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Накануне ведомство сообщало о ночном ударе по российских войск по центру принятия решений на территории Украины. Объект ВСУ был поражен высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования. Минобороны также показало кадры атаки.

Кроме того, 17 августа ведомство опубликовало кадры ракетного удара по воинскому эшелону ВСУ с боеприпасами в районе станции Межевая Днепропетровской области. На записи видно загоревшийся после атаки российских войск железнодорожный состав, который в результате взрывается.

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