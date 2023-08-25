Балицкий заявил о полном разрушении села Работино в Запорожской области
Село Работино в Запорожской области полностью разрушено в результате боевых действий, там не осталось ни одного целого здания. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет, потому что там были такие ожесточенные бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции", - сказал он в эфире Первого канала.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что украинское командование перебрасывает в район Работина новые подразделения из состава 10-го корпуса - тактическую группу "Марун", 47-ю бригаду в дополнение к находящейся на этом направлении 82-й бригаде Вооруженных сил Украины. Кроме того, Рогов добавил, что украинская армия с конца июля потеряла свыше 1 тыс. человек из состава 10-го армейского корпуса в ходе атак на Работино.