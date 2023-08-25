В Беларусь прибыли контингенты войск для крупномасштабных учений ОДКБ

Стало известно, что в Республику Беларусь были отправлены коллективные силы ОДКБ. Они совершат перегруппировку в район проведения совместных и специальных учений ОДКБ "Взаимодействие-2023", "Поиск-2023", "Эшелон-2023" и "Барьер-2023".

В пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ подчеркнули, что учения являются плановыми.

"В 2023 году комплекс учений ОДКБ проводится в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате Организации", - сказано в сообщении штаба ОДКБ.

В ходе учений "Взаимодействие-2023" будут отрабатываться задачи в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе.

Спецучение "Поиск-2023" - это тренировка для разведчиков. На учениях "Эшелон-2023" будут совершенствовать навыки тылового обеспечения со средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ.