Российский полковник рассказал о происхождении беспилотников ВСУ

Это уже не западные поставки. Развернуто кустарное производство на Украине, им привозят комплектующие, из которых они собирают беспилотники для применения. Кстати, беспилотники, которые обстреливают Россию уже тоже кустарного производства. Почему так? Промышленного производства сейчас на Украине нет, туда привозятся ящики со сборными деталями Анатолий Матвийчук