ВС РФ пресекли атаку БПЛА по объектам на территории России

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

© Газета.Ru

По данным ведомства, попытка атаки была предпринята 25 августа около 12:00 часов мск. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Об уничтожении беспилотника также сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша.