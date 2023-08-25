ВС РФ пресекли атаку БПЛА по объектам на территории России

Минобороны РФ: средства ПВО пресекли атаку БПЛА по объектам на территории России
Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, попытка атаки была предпринята 25 августа около 12:00 часов мск. ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Об уничтожении беспилотника также сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал Шапша.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об участившихся атаках беспилотных летательных аппаратов по территории России. По словам Пескова, противовоздушная оборона эффективно справляется с беспилотниками.