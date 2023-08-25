Власти Финляндии одобрили пакет военной помощи Украине

Отправка на Украину 18-го пакета военной помощи на почти 94 миллиона евро была по предложению правительства одобрена президентом Финляндии Саули Ниинистё. Суммарная цена финской оборонной помощи составила около 1,3 миллиарда евро, говорится на сайте финского минобороны.

Отмечается, что это будет 18-я поставка военной техники на Украину.

«Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 94 миллиона евро», - говорится в сообщении.

Ранее финансовые власти ФРГ заявили о намерении ежегодно выделять Украине 5 млрд евро в качестве военной и гуманитарной помощи. Инициативу направил в парламент министр финансов Германии Кристиан Линднер, писало агентство ТАСС. Он сделал заявление в Берлине, на дискуссии с гражданами в рамках Дней открытых дверей правительства ФРГ.

Министр отметил, что деньги пойдут на военную и гуманитарную помощь, включая прием, размещение и уход за беженцами.