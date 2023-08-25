Балицкий заявил об уничтожении в Работино штурмовых групп ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Работино российские военные уничтожили штурмовые группы Вооружённых сил Украины (ВСУ), которым удалось дойти до первого оборонительного рубежа населённого пункта. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», — указал Балицкий.

Ранее Военная хроника заявила, что на участке Работино — Вербовое зафиксировано определённое улучшение ситуации для ВС России.