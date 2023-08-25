Рогов заявил, что российские военные сбили истребитель ВСУ при боях за Работино

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские силы сбили истребитель ВС Украины в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости. "Из успехов, при боях за Работино сбит вражеский истребитель, а также уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему", - сказал глава движения. Также Рогов заявил, что украинские войска с конца июля потеряли более 1 тыс. бойцов 10-го армейского корпуса в атаках на населенный пункт Работино на Запорожском направлении. По его данным, в целом, с учетом раненых, которые могут вернуться в строй, "речь идет о нескольких тысячах боевиков", но в целом у ВСУ "потери колоссальные". Рогов напомнил, что 10-й армейский корпус ВСУ участвует в штурмах с конца июля. Кроме того, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что украинские войска на Запорожском направлении ограничены в возможности проводить наступательные операции батальонными силами и могут использовать только небольшие группы.