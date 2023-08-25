Нидерланды не собираются передавать ВСУ все свои F-16

Украина получит только часть из 42 истребителей F-16, передачу которых анонсировали власти Нидерландов , заявила нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен. В интервью «Европейской правде» она отметила, что часть самолетов будет использоваться для обучения.

«У нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение, а остальные — ВСУ», — пояснила Оллонгрен, не уточнив, сколько истребителей будет задействовано для подготовки летчиков ВСУ.

Она добавила, что сами тестовые полеты могут проходить не на территории Нидерландов. Оллонгрен подчеркнула, что центр подготовки может расположиться в Румынии.

«Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам будет нужен этот учебный центр. Словом, вы не можете подготовить одну партию пилотов и прекратить обучение, это должен быть непрерывный процесс», — заключила министр обороны Нидерландов.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Марк Рютте при этом заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят ВСУ. В Дании Зеленский посидел в кабине F-16 вместе c премьер-министром страны и сообщил, что Копенгаген поставит Киеву 19 истребителей.