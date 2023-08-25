Греция расторгнет контракт о военном сотрудничестве с Россией

Афины приняли решение о расторжении контракта с Россией на техническую поддержку и обслуживание находящихся на вооружении греческой армии зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» и «Оса-АКМ», несмотря на их эффективность.

По данным издания pronews.gr, правительство Греции приняло решение отказаться от программы поддержки вооружений и не подписывать новые контракты. Это означает, что сейчас идет обратный отсчет времени до полного вывода ЗРК из строя, поскольку запасных частей хватит лишь на несколько месяцев.

Портал называет решение политическим и указывает, что правительство «выбрасывает на помойку» миллиард евро.

Примечательно, что о решении греческих властей стало известно после того, как «совершенно секретный» документ был по ошибке опубликован в парламенте. Позже документ был удален, передает РИА «Новости».

Всего на вооружении греческой армии и ВВС есть 21 самоходный ракетный комплекс «Тор-М1» и 38 самоходных комплексов управляемых ракетных «Оса-АК/АКМ» класса SHORADS. Все они расположены на островах Эгейского моря. Эти системы были приобретены около 20 лет назад, но все еще незаменимы, полагает издание.

Коме того, портал не исключает, что вместе с ЗРК большой дальности С-300ПМУ1 списываемые комплексы будут перенаправлены через третьи страны на Украину.