Названы особенности доработки комплекса С-200 на Украине

«С-200 — это зенитная управляемая ракета. Если из нее делать ракету класса "земля-земля", то некоторые части просто выкидываются, вместо них ставят другие. Например, у С-200 есть головка самонаведения, там радиолокационная станция, которая захватывает цель и сопровождает ее, пока она не будет уничтожена. Для ракеты класса "земля-земля" это просто не нужно. При этом, в ракету можно поместить современную навигационную систему, которая будет не такой тяжелой», — сказал Леонков.