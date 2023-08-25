На Тайване заявили о 13 китайских самолетах в зоне реагирования

МО: 13 самолетов ВВС КНР пролетели в зоне реагирования Тайваня
За время с 7:00 (2:00 по мск) 25 августа вооруженные силы Тайваня обнаружили в Тайваньском проливе 22 военных самолета КНР. Об этом сообщило министерство обороны Тайваня в социальной сети X (Twitter).
Сообщается, что 13 из этих самолетов пресекли срединную линию, то есть вошли в зону реагирования Тайваня, или даже зошли в зону действия ПВО.
20 августа МО Тайваня за сутки засекло 45 самолетов ВВС Китая у острова.
Ранее сообщалось, что в Китае выпустили документальный фильм под названием «В погоне за мечтой», повествующий о способности китайской армии страны атаковать Тайвань.
Документальный сериал состоит из восьми серий. Он был приурочен к 96-й годовщине создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В картине рассказывается о военных учениях, а также приводятся заявления десятков солдат о готовности к потенциальной атаке на Тайвань.