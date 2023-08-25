На Тайване заявили о 13 китайских самолетах в зоне реагирования

За время с 7:00 (2:00 по мск) 25 августа вооруженные силы Тайваня обнаружили в Тайваньском проливе 22 военных самолета КНР. Об этом сообщило министерство обороны Тайваня в социальной сети X (Twitter).

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Сообщается, что 13 из этих самолетов пресекли срединную линию, то есть вошли в зону реагирования Тайваня, или даже зошли в зону действия ПВО.

20 августа МО Тайваня за сутки засекло 45 самолетов ВВС Китая у острова.

Ранее сообщалось, что в Китае выпустили документальный фильм под названием «В погоне за мечтой», повествующий о способности китайской армии страны атаковать Тайвань.