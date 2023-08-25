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Раскрыты подробности падения ракеты С-200 в Калужской области

Обломки ракеты С-200, которую сбили в Калужской области в ночь на пятницу, 25 августа, упали близ города Обнинск. Такие подробности раскрыл источник РИА Новости в экстренных службах.

«Обломки упали в районе города Обнинск», — уточнил собеседник информагентства.

В ночь на пятницу, 25 августа, Украина пыталась атаковать гражданские объекты на территории России. Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО ракеты доработанного комплекса С-200 в Калужской области. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, никто не пострадал.

Минобороны: ночью пресечена попытка Украины атаковать территорию России

Также известно, что часть обломков ракеты упала в каркасный бассейн, который находился на территории частного домовладения. Его жительница рассказала, что были слышны три взрыва, после чего на землю посыпались части ракеты, попавшая в бассейн часть ракеты долго шипела в воде.

Помимо этого, по сообщению Минобороны, 25 августа в Крыму было нейтрализовано 42 беспилотника. В ведомстве заявили о пресечении попытки Киева осуществить террористические атаки БПЛА самолетного типа. На полуострове девять дронов уничтожила система противовоздушной обороны (ПВО), еще 33 подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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