Обломки ракеты С-200, которую сбили в Калужской области в ночь на пятницу, 25 августа, упали близ города Обнинск. Такие подробности раскрыл источник РИА Новости в экстренных службах.

«Обломки упали в районе города Обнинск», — уточнил собеседник информагентства.

В ночь на пятницу, 25 августа, Украина пыталась атаковать гражданские объекты на территории России. Минобороны сообщило об уничтожении системой ПВО ракеты доработанного комплекса С-200 в Калужской области. Как уточнял губернатор Владислав Шапша, никто не пострадал.

Также известно, что часть обломков ракеты упала в каркасный бассейн, который находился на территории частного домовладения. Его жительница рассказала, что были слышны три взрыва, после чего на землю посыпались части ракеты, попавшая в бассейн часть ракеты долго шипела в воде.