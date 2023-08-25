Провал украинского контрнаступления стал очевидным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.

«Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого "контрнаступа", киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — заявил он.

Глава СВР добавил, что российские бойцы «не покладая рук продолжают боевую работу». Они уничтожают военную технику противника, в том числе и танки «Леопард» — с «такими же крестами на баше, как это было 80 лет назад».