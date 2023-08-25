Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ
Провал украинского контрнаступления стал очевидным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.
«Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого "контрнаступа", киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — заявил он.
Глава СВР добавил, что российские бойцы «не покладая рук продолжают боевую работу». Они уничтожают военную технику противника, в том числе и танки «Леопард» — с «такими же крестами на баше, как это было 80 лет назад».
Нарышкин подчеркнул, что жизнь расставляет все по своим местам. Говоря о Курской битве директор службы отметил, что излишняя самоуверенность гитлеровцев и недооценка потенциала Красной Армии стали главными причинами разгрома армии Третьего Рейха под Курском.