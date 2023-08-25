Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что провал контрнаступления Украины стал очевиден. Его слова на круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве передает РИА Новости.

«Сегодня, после очевидного провала летней компании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — указал глава СВР.

24 августа военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов высказал мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится к концу осени из-за ухудшения погодных условий. По его словам, когда начнется сезон дождей, дороги «раскиснут», из-за чего использование военной техники, подвоз боеприпасов и просто продвижение будут затруднены.