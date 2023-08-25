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Военврач обвинил ВСУ в применении фосфора на Запорожском направлении

Начальник одного из хирургических отделений российской армии рассказал РИА Новости, что украинские военные применили фосфор на Запорожском направлении. По его словам, фосфор был использован ВСУ в районе сел Жеребянки и Пятихатки.

ВСУ применили фосфор на запорожском направлении
© РИА Новости

«Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение», - заявил военный врач.

По его словам, сразу же были приняты меры по эвакуации и санитарной обработке.

В 2022 году в Минобороны РФ сообщали об использовании Украиной запрещенных ООН фосфорных боеприпасов.

Российские военные заявили, что такие снаряды ВСУ использовали в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель. Украинские силы использовали 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» советского производства, отмечали в Минобороны.

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