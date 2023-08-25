ВСУ применили фосфор на запорожском направлении

Начальник одного из хирургических отделений российской армии рассказал РИА Новости, что украинские военные применили фосфор на Запорожском направлении. По его словам, фосфор был использован ВСУ в районе сел Жеребянки и Пятихатки.

«Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение», - заявил военный врач.

По его словам, сразу же были приняты меры по эвакуации и санитарной обработке.

В 2022 году в Минобороны РФ сообщали об использовании Украиной запрещенных ООН фосфорных боеприпасов.