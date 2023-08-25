Мобилизация: последние новости на сегодня 25 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 августа 2023, в материале «Рамблера».

Названа самая частая жалоба от участников СВО

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Чаще всего в фонд «Защитники Отечества» обращались с вопросами о назначении мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, ветеранам и их семьям. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко, передает URA.RU.

Он указал, что за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 обращений. Кириенко также напомнил, что фонд «Защитники Отечества» создавался по указу президента РФ Владимира Путина для помощи российским военнослужащим. Главный принцип работы фонда в том, что все его работники относятся к солдатам, ветеранам и их близким как к родным людям, подчеркнул он.

Кириенко заверил, что фонд обращает внимание на все поступившие вопросы и пытается решить проблемы, действуя в пределах своей компетенции.

В Новгороде при начислении единовременной выплаты не будут учитывать доход участника СВО

Теперь доход российского военнослужащего, принимающего участие в боях на Украине, не будет учитываться при начислении единовременной денежной выплаты (ЕДВ) в Новгородской области. Сам солдат при этом будет значиться в составе семьи. Такое решение приняли депутаты Новгородской областной думы на первом заседании осенней сессии, передает ТАСС.

Законодатели отметили, что эта мера позволит увеличить количество получателей данной меры поддержки. На эти цели в бюджете региона отложено 21 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что документом установлена мера поддержки семей солдат, принимавших участие в боях на Украине, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Один раз в год таким семьям предоставляется единовременная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума в расчете на душу населения.

Икону адмирала Ушакова передали на Павелецкий вокзал для благословения участников СВО

В часовню святителя Митрофана Воронежского на Павелецком вокзале Москвы передана икона праведного воина Феодора Ушакова с частицей мощей. Там ей смогут поклониться российские солдаты перед тем, как отправиться на фронт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Русской православной церкви.

«Икона будет пребывать на вокзале, где провожают и встречают наших воинов, где они и их родственники могут помолиться праведному воину Феодору Ушакову», — уточняется в публикации.