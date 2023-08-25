Российские военные уничтожили два украинских БПЛА в ДНР

Российские военные барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом Олег Чехов.

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САУ «Гвоздика» была уничтожена в районе села Новополь барражирующим боеприпасом «Ланцет». Также зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Оса» сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа «Фурия».

Кроме того, штурмовая и армейская авиация поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районе Старомайорского, Урожайного, Приютного, добавил Чехов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Российская армия на южнодонецком направлении отразила атаку ВСУ в населенном пункте Приютное Запорожской области.