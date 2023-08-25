Минобороны РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Урожайного
При проведении операции в районе населенного пункта Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР), подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение противнику. Об этом информирует ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки, Олег Чехов, сообщил, что были уничтожены два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), склад боеприпасов, опорный пункт и автомобиль с боевиками. Также были нанесены удары по скоплениям живой силы.
Боевое беспилотное летательное аппарат (БПЛА) уничтожил бронетранспортер с пехотой ВСУ. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Запорожском направлении пытаются наступать, используя иностранную технику.
"Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами... На Работино они пробиваются сейчас больше на "Леопардах", на "Брэдли" — на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника", — сказал он.
Балицкий отметил, что у украинской армии "очень большое количество" потерь.