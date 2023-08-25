Минобороны РФ заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Урожайного

"Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами... На Работино они пробиваются сейчас больше на "Леопардах", на "Брэдли" — на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника", — сказал он.