ВС РФ сорвали попытки атаки ВСУ в районе Приютного и Старомайорского в ДНР

Российские войска помешали попыткам Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в направлении населенных пунктов Приютное и Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), противник понес потери и отступил. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Сорваны попытки атаки противника в направлении Приютного и Старомайорского. Понеся потери, противник отступил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии поражены пункты временной дислокации боевиков в Угледаре, Углесборочной, Старомайорском, Максимовке и на западной окраине [села] Ровнополь, места скопления боевиков в Раздольном и Вольном Поле", - сказал Чехов.

По его словам, также уничтожены артиллерийская установка "Гвоздика" в районе Шахтерского, пункт управления беспилотной авиацией и автомобиль с боевиками в районе совхоза Октябрь, два пикапа с боеприпасами севернее Приютного.

Чехов также рассказал, что российские военные барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новополь в ДНР, а также зенитным ракетным комплексом "Оса" два беспилотника самолетного типа "Фурия".