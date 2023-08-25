Балицкий заявил о «сумасшедших» потерях ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Украины пытаются атаковать позиции ВС РФ на Запорожском направлении с помощью иностранной техники, но российские солдаты успешно отбиваются. Противник несет большие потери. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

Он уточнил, что ситуация в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках складывается одинаковым образом: противник наступает «толпами». Там, где дороги лучше, движется техника, там, где хуже, — пехота, уточнил Балицкий.

По его словам, в Работино противник использует преимущественно иностранную технику, в том числе «Леопарды» и «Брэдли».

«Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», — рассказал Балицкий.

Он заметил, что противник практически не меняет технику, а также обвинил украинское командование в черствости по отношению к своим солдатам

«Людей своих за людей совершенно не считает. Очень большое количество противник несет потерь — до сумасшествия просто», — резюмировал Балицкий.