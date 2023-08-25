Губернатор Севастополя сообщил, что в районе мыса Херсонес уничтожили несколько БПЛА
По предварительным данным, в районе мыса Херсонес над Черным морем в Севастополе было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов, гражданская инфраструктура не повреждена. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем», — сообщил он, добавив, что экстренные службы пока не зафиксировали каких-либо повреждений гражданской инфраструктуры.
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