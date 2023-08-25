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Минобороны: ночью пресечена попытка Украины атаковать территорию России

Сегодня ночью Киев попытался ударить по гражданским объектам доработанной ракетой С-200. Ее обнаружили под Калужской областью и оперативно сбили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную информацию Министерства обороны РФ.

Минобороны: ночью пресечена попытка Украины атаковать территорию РФ
© РИА Новости

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — говорится в публикации военного ведомства.

Вооруженные силы Украины регулярно атакую приграничные территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также устраивают диверсии.

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