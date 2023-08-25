Минобороны: ночью пресечена попытка Украины атаковать территорию РФ

Минобороны: ночью пресечена попытка Украины атаковать территорию России
Сегодня ночью Киев попытался ударить по гражданским объектам доработанной ракетой С-200. Ее обнаружили под Калужской областью и оперативно сбили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную информацию Министерства обороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — говорится в публикации военного ведомства.
Вооруженные силы Украины регулярно атакую приграничные территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также устраивают диверсии.
Рамблер: главные новости