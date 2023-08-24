В Пентагоне заявили, что передача Украине F-16 является «вопросом месяцев»
Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что передача Украине американских истребителей F-16 является «вопросом месяцев, а не недель». Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Райдер сделал на брифинге для журналистов.
«Очевидно, что мы ведем речь о месяцах, а не неделях», – сказал он.
Райдер также добавил, что истребители должны будут укрепить военный потенциал Украины в долгосрочной перспективе, а не удовлетворять потребности контрнаступления ВСУ.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре заявил, что его страна планирует передать Украине несколько истребителей F-16.
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