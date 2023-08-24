В Пентагоне заявили, что передача Украине F-16 является «вопросом месяцев»

Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что передача Украине американских истребителей F-16 является «вопросом месяцев, а не недель». Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Райдер сделал на брифинге для журналистов.

«Очевидно, что мы ведем речь о месяцах, а не неделях», – сказал он.

Райдер также добавил, что истребители должны будут укрепить военный потенциал Украины в долгосрочной перспективе, а не удовлетворять потребности контрнаступления ВСУ.