В Сирии истребитель проамериканской коалиции опасно сблизился с Су-35

У южной границы Сирии истребитель F-16 международной антитеррористической коалиции во главе с США допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел 23 августа в 10:30 в районе Эт-Танф на высоте около 6500 метров.

«Истребитель F-16 "коалиции" допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии», — сказал Кулить.