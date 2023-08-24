Зеленский признал эффективность советских систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действенными советские системы противовоздушной обороны (ПВО) и заявил о дефиците ракет к ним.

"Для закрытия неба <...> [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. У нас некоторые такие системы есть, дефицит ракет - это факт", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

По словам Зеленского, для получения ракет Киеву необходимо вести работу со странами, у которых на складах осталось советское вооружение.

Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.