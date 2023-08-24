Зеленский: с Западом сложно договориться о новых поставках ЗРК Patriot

"С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.