Пушилин заявил о стабилизации ситуации на флангах в Артемовске

Ситуация на флангах в Артемовске (украинское название - Бахмут) стабилизируется. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным .

"Самые горячие участки на южнодонецком направлении - рубеж Урожайное - Старомайорское. Постоянно идут атаки противника, постоянно противник пытается закрепиться. Другая горячая точка - это артемовское направление. По флангам <...>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется", - отметил Пушилин.