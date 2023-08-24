Украинский военнопленный рассказал о мобилизации без почки

«Говорил, что я инвалид, им все равно, им запрещено писать, что ты негоден. Я даже пытался предложить деньги — купить, но они отказались. Сказали, им надо набрать количество людей, без каких-либо оснований. У меня нет одной почки. Комиссии все равно, комиссия была только на бумаге. Никого не интересует, нужно было только количество людей», — рассказал Короткий.