Командир «Ахмата» предположил, кому могла быть выгодна гибель Пригожина

Командир "Ахмата" Алаудинов: гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции
Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинов заявил в Telegram-канале, что гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, значившегося среди пассажиров разбившегося в Тверской области частного самолета, могло быть выгодно США и Франции.
В публикации он призвал искать того, кому была бы выгодна смерть Пригожина, а также напомнил о «важных событиях» в Африке.
«ЧВК «Вагнер» было нужно нам для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идет о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления», — написал Алаудинов.
Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.
В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.
По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.
Ранее Зеленский заявил, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина.