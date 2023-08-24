В Белоруссии прокомментировали планы Польши увеличить армию

Начальник департамента международного военного сотрудничества и помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что план Польши по увеличении армии нарушит итоговый акт переговоров о численности личного состава обычных вооружённых сил в Европе. Об этом Ревенко написал в Twitter.

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«В условиях углубления кризиса системы контроля над вооружениями военно-политическое руководство Польши наращивает силы и средства на восточном направлении, создает новые формирования, увеличивает расходы на закупки наступательных систем. Практическая реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 000 человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ», – написал он.

Ревенко также добавил, что численность польской армии, согласно акту переговоров, не должна превышать 234 тысячи человек. Он также указал на то, что этот факт игнорируется ОБСЕ, НАТО И Евросоюзом, которые заявляют о строгой приверженности исполнению международных договорённостей.

По его словам, сложившаяся ситуация ведёт к дальнейшей деградации архитектуры международной безопасности.

«В условиях утраты доверия между государствами именно сохранение эффективных механизмов контроля за вооружениями могло бы стать средством для снятия напряжения в регионе и привести к возобновлению диалога между заинтересованными сторонами», – подытожил Ревенко.