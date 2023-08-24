ФРГ поставила Украине первые ракеты для ЗРК Ratriot
Германия поставила Украине первые ракеты для американских ЗРК Patriot. Об этом свидетельствует список военной помощи Киеву на сайте немецкого правительства.
При этом в перечне отсутствует количество отправленных ракет Patriot.
Всего список включает в себя семь позиций, в том числе боевые бронированные машины, противоздушную борону, артиллерию и логистический транспорт.
Ранее сообщалось, что США отправят Тайваню первую партию танков Abrams в 2024 году.
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