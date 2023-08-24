ФРГ поставила Украине первые ракеты для ЗРК Ratriot

Германия поставила Украине первые ракеты для американских ЗРК Patriot. Об этом свидетельствует список военной помощи Киеву на сайте немецкого правительства.

При этом в перечне отсутствует количество отправленных ракет Patriot.

Всего список включает в себя семь позиций, в том числе боевые бронированные машины, противоздушную борону, артиллерию и логистический транспорт.