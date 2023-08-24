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ФРГ поставила Украине первые ракеты для ЗРК Ratriot

Германия поставила Украине первые ракеты для американских ЗРК Patriot. Об этом свидетельствует список военной помощи Киеву на сайте немецкого правительства.

ФРГ поставила Украине первые ракеты для ЗРК Ratriot
© ТАСС

При этом в перечне отсутствует количество отправленных ракет Patriot.

Всего список включает в себя семь позиций, в том числе боевые бронированные машины, противоздушную борону, артиллерию и логистический транспорт.

Ранее сообщалось, что США отправят Тайваню первую партию танков Abrams в 2024 году.

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