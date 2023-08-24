В США считают, что оказанной военной помощи Киеву хватит для контрнаступления
Белый дом считает, что Украина получила достаточно военной помощи от США для проведения контрнаступления. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на бывшего американского чиновника.
Отмечается, что в следующем году Украина вряд ли сможет получить такие же объёмы поставок.
«Американские советы основаны на подсчетах, что объем военной техники, который США переправили на Украину – за прошедшие годы было обещано вооружений на сумму более 43 миллиардов долларов – достаточен для этого наступления и вряд ли повторится на таком же уровне в 2024 году», – сообщает источник.
Собеседник издания также добавил, что для этого контрнаступления в США «нарастили гору стали». При этом он считает, что сделать это второй раз не выйдет.
«Мы не можем сделать это снова. Такого не существует», – добавил он.
Ранее министр иностранных дел Германии заявила, что в общей сложности Берлин отправил Украине военной помощи на 22 миллиарда евро.