Пентагон: темпы наступления ВСУ идут медленнее запланированных

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что темпы наступления ВС Украины идут медленнее, чем предполагали «его организаторы». Об этом сообщает Al-Mamlaka.
«Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы. Однако это не редкость в ведении войны — это разница между войной на бумаге и войной настоящей», — сказал Милли.
Он также согласился с тем, что США поставили Украине вооружения позже, чем было нужно.
Кроме того, председатель комитета отметил, что вопрос поставки истребителей F-16 Украине может решиться в скором будущем.
До этого бывший глава Центрального разведывательного управления США отставной генерал Дэвид Петреус заявил, что наступление Вооруженных сил Украины на юге может продлиться еще четыре месяца — всю осень и часть зимы.