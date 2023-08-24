США решили начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре

США планируют начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в сентябре. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

© Lenta.ru

По словам представителя властей США, пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную подготовку в Аризоне.