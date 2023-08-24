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Над Чёрным морем снова зафиксировали полёт американских беспилотников

Над Чёрным морем в четверг, 24 августа, вновь зафиксировали полёт американских беспилотных летательных аппаратов.

Над Черным морем снова зафиксировали полет беспилотников США
© Wikipedia

Отмечается, что речь идёт о стратегическом высотном разведчике RQ-4 Global Hawk, который зафиксировали в 140 км южнее Крыма.

По данным Flightradar24, одновременно с этим над городом Тулча в Румынии дежурил разведывательный самолёт ВМС США P-8 Poseidon.

Беспилотник США заметили вблизи Крыма на фоне обстрела кемпинга украинской ДРГ

Ранее стало известно, что в небе над Румынией и Чёрным морем во вторник, 22 августа, зафиксировали рекордное число самолётов-разведчиков стран НАТО.