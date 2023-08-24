На вооружении ВСУ заметили пушку времен Сталина

Зенитную пушку КС-19 времен советского лидера Иосифа Сталина заметили в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

© Lenta.ru

На записи виден выстрел из разработанного в 1940-х годах орудия, которое частично укрыто маскировочной сетью. После выстрела пушка не вернулась в исходное положение, что может говорить о выходе из строя накатника, который необходим для возвращения откатных частей орудия.

Тяжелую буксируемую зенитную установку КС-19 калибра 100 миллиметров разработали в 1947 году. Орудие предназначено для прикрытия важных объектов от авиации противника. КС-19 может использовать осколочно-фугасные, осколочные и бронебойно-трассирующие снаряды. Выпуск КС-19 прекратили в 1957 году.

В августе 2022 года американское издание The Drive писало, что ВСУ используют старинный британский бронеавтомобиль Ferret. В публикации предположили, что машина попала на фронт посредством частной инициативы.