Минобороны заявило об уничтожении 42 украинских беспилотников

За сутки российская сторона уничтожила 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Об этом в четверг, 24 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.