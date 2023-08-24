ВС РФ нанесли удар по центру принятия решений ВСУ

За минувшие сутки российские войска отразили пять атак ВСУ на купянском направлении. Наступавшим подразделениям противостояли военнослужащие Западной группировки российских войск в зоне специальной военной операции. Суточные потери противника на указанном направлении составили до 50 человек, а также две единицы бронетехники и три гаубицы М777 производства США.