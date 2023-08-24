Минобороны РФ заявило о ударе по украинским установкам С-300ПС

Минобороны России сообщило об уничтожении установок украинского ЗРК С-300ПС. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков .

«В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС», - заявил Конашенков.

Также были уничтожены четыре украинских склада боеприпасов. Они находились в районах населенных пункто Львово (Херсонская область), Михайловка (Харьковская область), Искра (Днепропетровская область) и Красногоровка (ДНР).