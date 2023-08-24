TV2: Норвегия решила передать Киеву истребители F-16
Норвегия решила передать Киеву истребители F-16. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что норвежский премьер Йонас Гар Стёре находится на Украине с визитом.
Таким образом Норвегия станет третьей страной, которая передаст ВСУ F-16.
Точное количество самолётов не называется.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя F-16 от Нидерландов и 19 от Дании.