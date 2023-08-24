Стало известно о перегруппировке ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку войск в районе села Работино, расположенного в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

По его словам, в ходе контрнаступления все украинские подразделения понесли тяжелые потери. Речь идет как о личном составе, так и о предоставленных Западом вооружениях.

В связи с этим Работино может стать финальным рубежом обороны для бойцов ВСУ, предположил Балицкий. Также он подчеркнул, что сейчас украинское командование сосредоточено на восполнении потерь.

«На Запорожском направлении противник <...> проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта», — добавил врио губернатора.